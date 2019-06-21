В России введены новые правила выплат вкладчикам банков-банкротов

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В России начали действовать новые правила выплат физическим лицам – вкладчикам обанкротившихся банков, которые не участвовали в системе обязательного страхования вкладов.

С сегодняшнего дня, 21 июня, вступили в силу четыре указания Банка России, одно из которых связано с этим вопросом, пишет «Российская газета».

Как пояснил изданию представитель юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков, теперь вкладчики банков, которые состояли в системе обязательного страхования вкладов, но были исключены из нее, смогут получать компенсации в размере до 1,4 млн рублей. Действовавшее же до этого указание Центробанка допускало выплату таким вкладчикам не более 700 тыс. рублей.

Кроме того, внесены изменения в порядок представления конкурсным управляющим отчета о проведении предварительных выплат кредиторам первой очереди и иных документов и сведений, необходимых для расчета размера предварительных выплат.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Республиканский фонд поддержки с 2017 года выплатил 700 млн рублей пострадавшим вкладчикам ПАО «Татфондбанк» и ПАО «ИнтехБанк».

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