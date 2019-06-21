Казань вошла в число лучших городов России для катания на скейте

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Казань вошла в топ-5 городов России с лучшими парками и другими локациями для катания на скейтборде. Об этом со ссылкой на данные опроса сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

Столицу Татарстана сочли наиболее комфортной для скейтбордистов 10% опрошенных.

Лидерами рейтинга стали две столицы России – Санкт-Петербург и Москва. В качестве наиболее подходящих для катания на скейтборде городов их упомянули 36% и 24% респондентов соответственно.

Кроме того, в топ городов, наиболее удобных для скейтбордистов, вошли Сочи, который назвали 13% участников опроса, и Калининград, который упомянули 6%.

«Рейтинг городов для скейтбординга составлен по результатам интернет-опроса на тему, где лучше всего кататься на скейтборде в парках и по улицам», – отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в число лучших городов России для летних прогулок.

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