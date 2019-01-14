Минниханов посетит собрание акционеров «Татнефти» и совещание в Уфе по обращению с отходами

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует принять участие в годовом собрании акционеров ПАО «Татнефть», а также посетить заседание совета при полпреде Президента РФ в Приволжском федеральном округе по обращению с отходами.

Годовое общее собрание акционеров «Татнефти» состоится в Альметьевске. Ожидается, что на собрании обсудят деятельность компании в 2018 году и планы на 2019 год. Кроме этого, акционеры распределят чистую прибыль и изберут новый состав совета директоров. Президент Татарстана избирается в руководство «Татнефти» на основании специального права – «золотой акции».

«Во второй половине дня Рустам Минниханов планирует посетить Уфу, где состоится заседание совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе, на котором планируют обсудить работу органов власти в сфере обращения с ТКО. Кроме этого, будут обсуждаться меры по экологическому оздоровлению Волги», – отметили в пресс-службе Президента РТ.

Татарстан с 1 января 2019 года перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая предполагает раздельный сбор, сортировку и вторичное использование мусора. Региональными операторами стали компании «Гринта» и «УК "ПЖКХ"».

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