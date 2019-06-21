Татарстанцы завоевали восемь медалей на VIII чемпионате мира по кунг-фу

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Представители Татарстана Александр Емельяненко, Игорь Мороз, Никита Титов и Ильяс Хуснутдинов завоевали на VIII чемпионате мира по традиционному ушу (кунг-фу) восемь медалей: три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Минспорта РТ.

В частности, Мороз победил в номинации «традиционное длинное оружие», а Хуснутдинов оказался лучшим в виде программы «традиционное короткое оружие». Емельяненко и Титов стали вторыми в категориях «подражательные стили» и «традиционное короткое оружие» соответственно.

Встречавший спортсменов в Казани заместитель министра спорта Татарстана Айрат Ахмеров отметил их достижения и назвал в числе целей, над которыми необходимо работать, увеличение «представительства татарстанцев в сборной России».

Турнир проходил в китайском городе Эмейшане с 14 по 18 июня. Состязания собрали около 4 тыс. участников из 50 стран.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», татарстанцы, включая Александра Емельяненко, Игоря Мороза, Никиту Титова и Ильяса Хуснутдинова, стали обладателями 21 награды на чемпионате и первенстве Европы по ушу.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.