(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Жители Удмуртии смогут летать в Москву через татарстанский аэропорт «Бегишево». Интермодальный рейс Москва – Ижевск – Москва с единым билетом «самолет + автобус» будет запущен с 1 июля, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Теперь жители Ижевска и соседних городов, приобретая единый билет, смогут летать в Москву через аэропорт “Бегишево”», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Из Москвы в Нижнекамск пассажиры отправятся на самолете, затем у выхода из аэропорта их встретит специальный автобус, который доставит на автовокзал в Ижевск. Из столицы Удмуртской республики в аэропорт «Бегишево» автобус также отправится от центрального автовокзала.

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