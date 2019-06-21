Татар-информ

21 июня 2019, 05:21

Наука и образование

Студенты заинского колледжа впервые сдали экзамены по стандартам WorldSkills

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Наука и образование

Студенты заинского колледжа впервые сдали экзамены по стандартам WorldSkills

Демонстрационный вид итогового испытания проводился для заинских студентов впервые – в качестве пилотного проекта.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Студенты Заинского политехнического колледжа, окончившие третий курс обучения, впервые приняли участие в сдаче демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, передает «Заинск-информ».

Демонстрационный экзамен заключается в том, что сдающий его студент получает неизвестное ранее задание и выполняет его на практике, при этом оценку выставляют в баллах – как на чемпионате рабочих профессий.

Такой вид итогового испытания проводился для заинских студентов впервые – в качестве пилотного проекта.

Ребята продемонстрировали свой профессиональный уровень в Казани и Сарманово. Всего в демонстрационном экзамене приняло участие 56 студентов: 15 ребят, обучающихся на сварщиков, 12 – на повара, 16 – на тракториста и 13 – на электромонтера.

«Все экзаменующиеся набрали проходной балл и получили в электронном виде “паспорта компетенции”, подтверждающие успешную сдачу экзамена», – отмечает источник.

В этом году результаты демонстрационного экзамена никак не отразятся на оценках в дипломах выпускников.

 

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