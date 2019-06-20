В селе Мордовская Кармалка Лениногорского района проведут моления в честь лесного хозяина – медведя

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). 23 июня в селе Мордовская Кармалка Лениногорского района состоится республиканский праздник мордовской культуры «Балтай», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.



«Балтай» является одним из старейших традиционных праздников мордовского народа.



Участие в фестивале примут мордовские фольклорные коллективы из Альметьевского, Бугульминского, Черемшанского, Лениногорского районов, а также гости из Казани и Набережных Челнов.



В Татарстане жители села Мордовская Кармалка почитают традиции предков и ежегодно отмечают «Балтай». Праздник приходится на первое воскресенье после Святой Троицы. В его основе лежат языческие моления в честь хозяина леса – медведя.





По традиции действия будут разворачиваться на лесной поляне, где выберут трех «медведей», которых будут наряжать в шубу из кленовых веток, водить хороводы, напевая обрядовые песни.



Далее всех участников ждет шествие по улицам села. Прохождение «медвежьего пути» завершится на центральной улице церемонией «прощания с медведем», а затем состоится обряд «Шумбра чи оят елгат» – присутствующие на празднике «обдирают медведей», стараясь выдернуть кленовую веточку из «шубы» и овеять ею друг друга. По преданию, чем больше взмахов, тем больше благ достанется каждому, а если веточку смочить колодезной водой, то еще больше. Чем больше «худеют» «медведи», тем больше ликует народ.



На праздничных гуляниях также выступят фольклорные коллективы и состоится дегустация национальных блюд.

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