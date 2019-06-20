Заинские виолончелисты выступили на большой московской сцене

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Ансамбль виолончелистов Cantabile из Заинской детской музыкальной школы пригласили в Москву. Воспитанники педагога Люции Кадыровой выступили на большом концерте «Весь мир – театр», который состоялся в Российском национальном музее, передает «Заинск-информ».



Концертмейстером выступила Светлана Рыцова.





Организаторы Ольга Бер, Наталья Белькова и Ирина Маштакова считают, что не прогадали, пригласив заинцев – музыканты украсили своим выступлением московскую сцену. А у детей и педагогов осталась масса самых разных эмоций от концерта. Себя они называют «везунчиками».



«Это здорово – выступить в фантастическом Прокофьевском зале, играть на шикарном рояле Steinway&Sons, – поделились впечатлениями заинцы.



Татарстанских музыкантов покорило все: невероятная акустика, талантливые музыканты, гениальная музыка, московская публика, которая тепло встречала артистов.

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