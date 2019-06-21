Мамадышские школьники победили на республиканском этапе фестиваля ГТО

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Мамадышском районе Татарстана состоялся республиканский этап фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди школьников, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.
В фестивале ГТО приняли участие 112 учащихся из 14 районов Татарстана.
В торжественных мероприятиях открытия и закрытия, а также в награждении победителей участвовали замруководителя исполкома по социальным вопросам Мамадышского района Вадим Никитин, начальник отдела образования района Ильдус Габдрахманов и начальник отдела дополнительного образования детей Министерства образования и науки РТ Жанетта Соркина.
По итогам соревнований лучшие результаты продемонстрировали школьники Мамадышского района. Второе место досталось Нижнекамскому району, тогда как третья ступень пьедестала почета покорилась Заинскому району.