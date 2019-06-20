Заинским детям в пришкольных лагерях устроили большие космические путешествия

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). Заинский лагерь «Гагаринец» при школе № 4 работает по двум направлениям: с 3 июня по 2 июля – лагерь с дневным пребыванием детей, а с 3 по 27 июня – лагерь труда и отдыха, передает «Заинск-информ».



Пришкольный лагерь является тематическим и игровым. Смена называется «Большое космическое путешествие». Каждый день ребята отправляются в путешествие по космосу и посещают разные планеты и созвездия – это «Планета театра», «Планета логики и смекалки», «Созвездие рекордов» и «Созвездие силачей».





Начальник пришкольного лагеря Наталья Клеустер рассказала, что на третий день школьники и вожатые побывали на «Созвездии безопасного дорожного движения», где приняли участие в конкурсе агитбригад и круговой эстафете. На четвертый день отправились на «Планету театра» и провели там конкурс инсценировок по сказкам Александра Пушкина. На десятый день «приземлились» на «Созвездии тактических решений» и посоревновались в шашечном турнире и волейболе.



«И так будет 21 день, пока длится смена в лагере», – поделилась руководитель лагеря.





Жизнь в лагере не ограничивается только пределами школы, также ребята посещают культурные и спортивные мероприятия, которые проводят коллективы дома детского творчества, городской библиотеки, молодежного центра и центра социального обслуживания населения «Радость». Так, мальчики и девочки посетили соляную комнату при центре «Радость» и побывали на соревнованиях в пожарной части № 41.



«Гагаринец» посещают 280 детей: лагерь с дневным пребыванием – ребята от семи до 15 лет, из них в лагерь труда и отдыха входят 20 старшеклассников – от 14 до 16 лет. В лагере труда и отдыха старшеклассники входят в педагогический отряд, они помогают воспитателям смотреть за малышами и организовывать различные праздники – акции и флешмобы.

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