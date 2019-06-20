Татар-информ

21 июня 2019, 06:14

Общество

Движение на новой дороге по улице 30 лет Победы в Нижнекамске запустят в августе

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Общество

Движение на новой дороге по улице 30 лет Победы в Нижнекамске запустят в августе

Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске строят новую дорогу за 91,5 млн рублей.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске полным ходом идет строительство дороги на улице 30 лет Победы. Почти полкилометра нового полотна свяжут район новостроек на улице Табеева с проспектом Мира. Работы на участке стали возможны благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Советник главы района Тагир Камалетдинов вместе со специалистами подрядной организации ОАО «Алексеевскдорстрой» и отдела благоустройства Департамента ЖКХ проверили выполненные работы и уточнили дальнейшие планы.

На сегодняшний день дорожники полностью выполнили все подготовительные работы, а также завершили обустройство земляного полотна. На данный момент дорожные службы завершают укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, параллельно ведутся работы по устройству основания под бордюры, прокладывается кабель для уличного освещения. Также будет обустроен проезд к расположенному рядом детскому саду, дополнительные парковочные места появятся и около школы «Норма 36».

Движение на новой дороге намерены запустить до 15 августа. На полотно нанесут разметку, обрамят тротуарами с элементами доступной среды, установят освещение, а также поставят светофор на перекрестке Мира – 30 лет Победы.
Дорогу строят за счет средств федерального бюджета. На эти цели выделено 91,5 млн рублей.

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