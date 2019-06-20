Нижнекамск возобновит фестивали автозвука

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоится фестиваль автозвука. Заявки от желающих принять участие принимаются по трем направлениям: качество звука, звуковое давление и громкий фронт, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Регистрация для участников продлится до 28 июня. Заявку также можно заполнить лично 28-го числа в парке Нефтехимиков.

Родоначальником автозвука стал Альфред Греб, молодой предприниматель и радиолюбитель из США. В 1919 году он впервые установил на своем автомобиле радио. После усовершенствования его «бьюик» стал похож на сушилку для белья: над автомобилем на Т-образных стойках была развернута шестиметровая антенна. Громоздкая ламповая конструкция занимала все заднее сидение, под которым размещался огромный аккумулятор питания. Вдохновленный успехом, Альфред Греб через два года открыл фабрику по производству радиоприемников, на которой работали 65 человек.

Первые фестивали по автозвуку состоялись в США в конце 70-х годов и вскоре обрели четкую структуру с профессиональным судейством. В 1998 фестивали стали проводить в России, и за 20 лет у данных событий появилось множество поклонников. В Нижнекамске состязания по автозвуку проводятся не так часто. Организаторами данного мероприятия выступают Управление по делам молодежи и центр «Ковер».



Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8-960-078-75-85 (качество звука) и 8-919-686-33-99 (звуковое давление и громкий фронт).

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