В Альметьевске впервые проведут Международный день йоги

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). 23 июня в полдень в парке «Здоровье» города Альметьевска соберутся любители йоги всех возрастов и уровней подготовки, чтобы впервые отметить эту дату. С 2015 года День йоги отмечают во всех крупных городах России, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Всех посетителей парка ждет праздничная спортивная программа, занятия проведут профессиональные тренера из студий и школ Альметьевска.





В программу включены йога для новичков, йога для продвинутых, йога для старшего возраста 50+, детская йога, «Цигун» – гимнастика родом из Китая, а также конкурсы и розыгрыши призов, фотосессия для взрослых и детей.



Сезон 2019 года проходит с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.



Вход свободный, с собой необходимо захватить коврик или плед, а также иметь бутылку с водой и быть в удобной одежде.

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