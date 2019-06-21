Татар-информ

21 июня 2019, 03:51

Общество

В Нижнекамске 22 июня проведут митинг с участием ветеранов войны и памятные акции

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Общество

В Нижнекамске 22 июня проведут митинг с участием ветеранов войны и памятные акции

С наступлением сумерек нижнекамская телевышка засветится в соответствии с памятной датой.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). В эту субботу, 22 июня, Нижнекамск приурочит многочисленные мероприятия ко дню начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Монумент Победы в этом году закрыли на реконструкцию, поэтому основные мероприятия пройдут у памятника воинам-интернационалистам. Ровно в четыре утра здесь состоится первый митинг. В это время жителям предлагается зажечь свечи и поставить их на подоконниках своих квартир, соблюдая правила пожарной безопасности.

В десять утра на территории памятника воинам-интернационалистам состоится второй митинг, в котором примут участие ветераны войны.

А в девять вечера здесь соберутся более трехсот человек, чтобы принять участие во флешмобе и составить из свечей слово «Помним!».

С наступлением сумерек нижнекамская телевышка засветится в соответствии с памятной датой.

Кинотеатр «Синема5» предоставил 250 билетов для воспитанников пришкольных лагерей и участников ветеранских организаций. Они посмотрят фильм «Белорусский вокзал».

 

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