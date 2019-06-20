Татар-информ

20 июня 2019, 23:21

Общество

Прочное покрытие, доступная среда и стеклошарики: в Казани готовят дороги к WorldSkills 2019

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Общество

Прочное покрытие, доступная среда и стеклошарики: в Казани готовят дороги к WorldSkills 2019

К выполнению строительно-монтажных работ приступили на 81 объекте.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills ремонтируются автодороги на основных маршрутах передвижения участников и гостей. Строительно-монтажные работы начались на 81 объекте.

Корреспондент ИА «Татар-информ» побывал на улице Профсоюзная, где ремонтируется участок от Баумана до Право-Булачной. «Улица Профсоюзная входит в программу ремонта автодорог и внутриплощадочных проездов образовательных учреждений на основных маршрутах передвижения участников и гостей WorldSkills. Стоимость контракта составляет 52 млн рублей. Общая протяженность ремонтируемого участка – 1,5 км, площадь – 20 тыс. кв. метров. Работы выполнены на площади 5 тыс. кв. метров», – рассказал главный инженер ООО «Волга-Автодор» Дмитрий Дроздов.

По его словам, на проезжей части будет заменено асфальтобетонное покрытие. Кроме того, дорожники выполнят частичную замену бортовых камней и отремонтируют тротуары. «Где не было “доступной среды”, там она появится. Также предусмотрена, при необходимости, замена и установка ограждений. До 1 августа должны завершить работы», – отметил главный инженер.

Он добавил, что верхний слой дорожного покрытия выполняется из высококачественного асфальтобетона ЩМА-15. «Это усиленный асфальтобетон – фракция до 15 мм. Сейчас используется особая мастика. Думаю, она должна показать себя хорошо, то есть не должно быть колейности, – поделился Дроздов. – На этом участке задействовано около восьми катков, три асфальтоукладчика, около 16 самосвалов. Работают около 100 человек».

На пересечении улиц Профсоюзная и Университетская дорожники наносили разметку-«зебру», обозначающую пешеходный переход. «Здесь наносится пешеходный переход с термопластиком и холодным пластиком. Краска недолговечная, а этот материал более долго держится. Срок службы такой разметки – год, а краски – три месяца. Более того, применяем светоотражающие стеклошарики, чтобы в ночное время переход был более заметный. В этом году увеличили фракцию стеклошариков, чтобы светоотражение было лучше», – проинформировал заместитель директора ООО «Волга-Автодор» Ильсур Мифтахов.

К мировому чемпионату WorldSkills также ведутся работы на двух участках улицы Николая Ершова. Протяженность ремонтируемого участка от Абжалилова до Гвардейской составляет 719 метров, от Карла Маркса до Абжалилова (с ремонтом тротуаров и парковкой около Арского кладбища) – 1,5 км. «Улица Ершова загружена, поэтому верхний слой дорожного покрытия будет из высокопрочного асфальтобетона ЩМА-20. Предусмотрен ремонт тротуаров и замена бортовых камней», – уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани к мировому чемпионату по профессиональному мастерству WorldSkills будут проведены ремонтные работы на 131 объекте дорожно-уличной сети на сумму 2,6 млрд рублей.

WorldSkills Kazan 2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В состязаниях примут участие более 1,3 тыс. конкурсантов в возрасте до 25 лет из 67 стран. Они покажут свое мастерство в 56 компетенциях. 

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