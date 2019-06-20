Мухаметшин: Цель депутатов – добиваться, чтобы рост экономики отражался на качестве жизни населения

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва должны добиваться того, чтобы экономический рост напрямую отражался на качестве жизни татарстанцев. Об этом заявил сегодня на XXX Конференции Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Цель депутатов Госсовета нового созыва – добиваться, чтобы экономический рост напрямую отражался на качестве жизни татарстанцев. Люди вправе ощущать отдачу от своего трудолюбия и успехов республики», – сказал секретарь ТРО ВПП «Единая Россия».

По словам Фарида Мухаметшина, необходимо на практике доказать, что интересы жителей Татарстана под надежной защитой законов и властей. «Решить эту задачу можно только одним путем – через открытый и уважительный диалог с избирателями, безусловное реагирование на обращения граждан», – убежден он.

Для Татарстанской «Единой России» важно, чтобы ни одно обращение граждан не осталось без внимания, заверил глава парламента. «Моя принципиальная позиция – добросовестное отношение к обращениям граждан должно быть стилем работы руководителей всех рангов. Прежде всего, это касается депутатов», – добавил он.

Фарид Мухаметшин также подчеркнул, что именно «Единая Россия», как самая многочисленная и влиятельная партия, способна представить на выборах «достойных и наиболее подготовленных кандидатов, готовых настойчиво, с максимальной отдачей работать в интересах развития Татарстана».

«Единственная из всех российских политических сил “Единая Россия” не первый год задействует для подбора таких кандидатов процедуру предварительного партийного голосования. Ее главный нынешний результат, который предстоит еще подтвердить выборами, – нашу команду ждет серьезной обновление», – отметил он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва состоятся 8 сентября.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.