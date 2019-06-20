Роман Шаронов: «Рубин» укомплектован на 30%

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Роман Шаронов рассказал о степени подготовки команды к новому сезону.

«Мы работаем всего неделю вместе. Команда укомплектована процентов на 30, некоторые игроки в сборной. Мы смотрели на то, как игроки восприняли информацию, которую мы дали им в течении этого короткого периода времени», — сообщил Шаронов.

Вдобавок специалист рассказал о работе на тренерском посту в «Рубине»: «Это не первый мой год работы тренером, просто сейчас это, наверное, наивысшее достижение. Процесс идёт: выстраиваем контакт с игроками, чтобы мы были единым целым».

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