Президент РТ: Сильные стороны «Единой России» нужно направить на реализацию принципа «все для людей»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сильные стороны татарстанской «Единой России» должны быть направлены на реализацию главного принципа — «все для людей». Об этом заявил на XXX Конференции ТРО ВПП «Единая Россия» Президент РТ, член Бюро Высшего совета партии Рустам Минниханов.

«Все сильные стороны партии, сплоченность и единство, компетентность и профессионализм кадров, должны быть направлены на реализацию главного принципа — “все для людей”. Убежден, что республиканское отделение работает именно в этом направлении. И лозунг нашей партии “На благо республики — в интересах каждого” тому подтверждение», — сказал Президент РТ.

Он подчеркнул, что на сегодня в России нет другой политической силы, кроме «Единой России», способной решать в комплексе масштабные задачи развития страны. «Да, есть непопулярные решения, есть меры, где изменения будут понятны только со временем», — добавил Рустам Минниханов.

По его словам, татарстанское отделение «Единой России» системно работает над закреплением в республике социальной стабильности, а инициированные партией проекты общественно значимы и востребованы. «Они встроены в общую стратегию социально-экономического развития и работают на интересы жителей республики. Приоритетное внимание партия уделяет совершенствованию форм участия населения в реализации национальных проектов и программ, контролю за их финансовым обеспечением», — продолжил Президент РТ.

Особо значимо, по его мнению, что региональное отделение «Единой России» имеет сильный кадровый состав, в частности, авторитетных руководителей и граждан, представляющих самые различные категории населения. «Высокий рейтинг многих из них продемонстрировали итоги предварительного голосования партии, которые состоялись 26 мая. Участие в праймериз наряду с активистами партии, членами Правительства и главами администраций позволили показать высокий уровень и глубину обсуждаемых проблем, сформировать пакет предложений по многим социально значимым вопросам, а также выявить лидеров», — отметил Рустам Минниханов.

Участие в выборах нового состава парламента республики — ключевая задача татарстанского отделения «Единой России» и, конечно, выдвинутых кандидатов, заметил он. «Избирательная кампания — возможность достаточно полно раскрыть в СМИ, социальных медиа, на встречах с избирателями результаты работы Госсовета РТ за пять лет, ключевой вектор развития республики, основные положения государственных и муниципальных программ и партийных проектов. От того, насколько грамотно организационную и агитационную работу вы сумеете выстроить, во многом будут зависеть результаты выборов и политический климат в целом в республике», — обратился Президент РТ к участникам конференции.

При этом, по словам Рустама Минниханова, надо осознавать, что «выборы простыми не будут». «Чем выше уровень развития Татарстана, тем выше требования и ожидания граждан. Еще немало вопросов, которые обоснованно поднимают жители республики. Но важно, что мы не только знаем о них, но еще и представляем пути решения и решаем эти проблемы. В этом и состоит сила партии — она не прячется от проблем. Безусловно, деятельный характер работы — это пища для оппонентов всех уровней, но не критикуют только тех, кто ничего не делает», — высказался он.

«Вместе с тем, в рамках избирательной кампании мы всегда приветствуем представителей всех политических сил, предлагающих конструктивные меры по развитию республики, улучшению качества жизни граждан, если они имеют объективные предпосылки и обоснования», — заключил Президент РТ.

Выборы депутатов Госсовета Татарстана шестого созыва состоятся 8 сентября.

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