Баннерная выставка «Слава в руках труда!» откроется у Спасской башни Казанского Кремля

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). 28 июня у Спасской башни Казанского Кремля, на территории Спасо-Преображенского монастыря откроется баннерная выставка «Слава в руках труда!». Экспозиция посвящена проведению в Казани «олимпиады рабочих рук» – мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.



На красочных информационных тумбах развернется яркая летопись судеб простых людей, живших и трудившихся в Татарстане, тех, кто начал профессиональную карьеру рядовым рабочим, сумел добиться значительных результатов и получил высшие государственные награды за вклад в профессию.



Полные кавалеры ордена Трудовой Славы, лучшие работники сельскохозяйственных отраслей, передовики производства в машино- и судостроении, нефтяной и химической промышленности, обслуживании гражданского транспорта «расскажут» о своих жизненных путях и трудовых достижениях.



Цель выставочного проекта – популяризировать, повысить престиж и привлечь внимание к важности и значимости труда людей рабочих профессий.



В организации выставки приняли участие Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Дирекция спортивных и социальных проектов», ПАО «КАМАЗ», КАЗ имени С.П. Горбунова, Зеленодольский завод им. A. M. Горького, Казанский вертолетный завод и многие другие.



Открытие намечено на 14.00.

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