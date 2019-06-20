Новичок «Рубина»: Пока в команде нет сыгранности, мы только стараемся понять друг друга

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Новичок казанского футбольного клуба «Рубин» Олег Данченко назвал причину поражения в первом контрольном матче сборов против нижнекамского «Нефтехимика» со счётом 1:2.

«Пока тяжело реализовывать какие-то наигровки, комбинации, но мы будем тренироваться и стремиться к лучшему. Сегодня проиграли, так как наша задача — наиграть состав, результат нужен в чемпионате. Понять, чего хочет тренер. Физически к матчам ещё не готовы, но мы идём к этому, с каждым днём мы будем все более и более готовы. Сыгранности пока нет, мы стараемся понять друг друга на поле», — сообщил Данченко.

Также футболист прокомментировал проведение предсезонных сборов команды в Казани: «Лучше готовиться на сборах в Австрии, потому что там есть какие-то свои команды и соперники. Если в Казани хорошие условия, то я только рад».

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