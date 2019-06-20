Представители исполкома Автограда посетили семью беженцев после эфира с Путиным

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Сегодня семью Люльковичей – беженцев с Украины, проживающих на территории Набережных Челнов, посетили руководитель исполкома Ринат Абдуллин и замруководителя исполкома Рамиль Халимов. У семьи претензий к городским властям нет, сообщила администрация города во «ВКонтакте».



Ранее ИА «Татар-информ» писало, что семья украинских беженцев обратилась в передачу «Прямая линия с Владимиром Путиным», попросив главу российского государства о помощи. Отец семейства сообщил, что он и его родственники не могут воспользоваться упрощенной процедурой получения российского гражданства, поскольку они прибыли в Набережные Челны с территории, подконтрольной вооруженным силам Украины.



Однако челнинские власти уже знали о проблеме, озвученный сегодня семьей Люльковичей. Ранее они уже обращались за поддержкой к городским властям.



Дети в образовательном учреждении получают бесплатное питание, оказывается поддержка в лечении одного из детей. Семья является благополучной.



«В свою очередь исполнительный комитет окажет содействие в получении гражданства в рамках своих полномочий», – сообщает источник.

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