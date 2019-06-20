В елабужском парке «Чебурашка» стартовали работы по благоустройству

(Елабуга, 20 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В городском парке «Чебурашка» Елабуги стартовал первый этап работ по благоустройству территории. В этом году парк планируется восстановить, создав 7 зон для отдыха горожан.

Работы ведутся за счет президентской программы. Проект парка в прошлом году наряду с проектом площади Ленина был представлен в федеральном конкурсе малых городов и исторических поселений, но не победил. Зато за достойное представление Елабуги на всероссийском конкурсе помочь детскому парку обещал Президент РТ, выделив 100 млн руб. Сегодня здесь идет выкорчевывание деревьев, также рабочие распиливают высокорослые деревья. Спилено свыше 40 деревьев.

«В этом году у нас планируется строительство парка “Чебурашка”. Это любимое место отдыха многих елабужан, поэтому все ждут этого события. В ходе первого этапа территория будет очищена от мусора, а также будут спилены аварийные деревья. Хочу обратиться к елабужанам, чтобы они не переживали, потому что вместо высокорослых тополей посадим благородные деревья и кусты», — говорит руководитель горисполкома Кирилл Мокшин.

По словам руководителя, на территории обновленной «Чебурашки» появится новые пешеходные дорожки и малые архитектурные формы. «Это уже второй этап. Запланировано строительство пешеходных дорожек, установка МАФов. Предстоит большая работа. Мы должны в этом году построить и сдать этот парк», — отметил Кирилл Мокшин.

При разработке проекта благоустройства парка активное участие принимали сами елабужане, которые высказывали свои идеи в ходе публичных слушаний.

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