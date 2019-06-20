Татар-информ

20 июня 2019, 21:26

Наука и образование

В Елабужском институте КФУ стартовала приемная кампания

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Наука и образование

В Елабужском институте КФУ стартовала приемная кампания

В этом году на бюджетные места здесь смогут поступить 522 абитуриента.

(Елабуга, 20 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ сегодня стартовала приемная кампания. Первые абитуриенты сюда начали приходить с самого утра. Их в вузе встречали с букетами цветов. В основном, документы подают в заочные отделения вуза, так как школьники еще не получили аттестаты.

 

В этом году в Елабужском институте КФУ создано 522 бюджетных места (заочное и очное отделение). «Чтобы поступить на бюджетное место, абитуриентам нужно пройти минимальный порог по ЕГЭ. В зависимости от предмета он разный: например, по русскому языку — 36 баллов, по математике — 28», — отметил заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Елабужского института КФУ Евгений Белов.

 

Прием документов в вузе продолжится до 26 июля. Первый приказ о зачислении выйдет в конце июля.

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