Рустам Минниханов: Более двух третей татарстанцев одобряют деятельность Владимира Путина

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Более двух третей жителей Татарстана одобряют деятельность Президента России Владимира Путина. Об этом заявил на XXX Конференции Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Президент РТ, член Бюро Высшего совета партии Рустам Минниханов.

«Сегодня более двух третей татарстанцев одобряют деятельность Владимира Путина и поддерживают его на посту Президента России. 66% жителей удовлетворены ситуацией в республике, 36% — отмечают стабильность, а 42% — положительные изменения в республике», — рассказал Президент РТ.

По словам Рустама Минниханова, при реализации масштабных задач и проектов Татарстан неизменно пользуется поддержкой национального лидера Владимира Путина и Председателя Правительства России Дмитрия Медведева.

Он подчеркнул, что республика занимает вторую позицию Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ, находится в первой десятке среди российских регионов по объему промышленной и сельскохозяйственной продукции, ВРП, строительству и вводу жилья, обороту розничной торговли.

«Успешное развитие экономики позволяет реализовывать комплекс республиканских социальных программ. Они касаются всех социально значимых сфер, в центре которых человек. Отмечу, что наши достижения — межнациональное и межконфессиональное согласие, взаимопонимание всех ветвей власти, создание условий повышения качества жизни жителей республики», — отметил Президент РТ.

Безусловно, в том, что сегодня Татарстан является регионом с мощной экономикой и устойчивой социальной сферой, активным гражданским обществом есть существенный вклад Государственного Совета республики, добавил Рустам Минниханов.

«Рост инвестиций в создание благоприятных условий для ведения крупного, среднего, малого бизнеса, увеличение доходности республиканского бюджета, улучшение качества жизни татарстанцев — за всем этим стоит масштабная кропотливая работа и депутатов при всестороннем согласовании общественных интересов», — убежден он.

«Мы собрались в период, когда разворачивается кампания по выборам депутатов Госсовета РТ шестого созыва. Это ответственный момент для органов власти, политических партий, общественности. От того, какой депутатский корпус мы ответственно выберем 8 сентября, зависит законодательное обеспечение дальнейшего развития республики, реализация нацпроектов и социальных проектов республики, достижение целей, заложенных в Стратегии-2030», — обратился Президент РТ к участникам конференции.

В Казани прошла XXX конференция Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В ней приняли участие 189 делегатов от 45 местных отделений партии, а также кандидаты предварительного голосования.

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