Подготовлен к выпуску тысячный номер журнала «Мэгариф»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», «Мэгариф», Рушания Зарипова). В печать отправлен 1000-й номер журнала «Мэгариф». Очень скоро он дойдет до своих подписчиков.

В юбилейном июньском номере увидят свет эксклюзивное интервью с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, а также материал о деятельности школы с татарским этнокомпонентом «Яктылык» в Самаре.

Рубрика «Юбиляр» ознакомит читателей с лицеем имени А. М. Булатова в городе Кукмор. Этим летом лицей отметит свое 150-летие.

В связи с участившимися в последнее время случаями насилия в школах в отношении учеников и учителей, «Мэгариф» поговорил с опытными психологами, которые рассказали о мерах предотвращения таких случаев и дали рекомендации учителям, как им следует себя вести в таких ситуациях.

Журнал регулярно проводит конкурсы и реализует творческие проекты. В июньском номере публикуются итоги самых масштабных из них — конкурса, посвященного жизни и творчеству Тукая, и конкурса на профессиональное мастерство среди учителей «Лучший урок по ФГОС».

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