Президент РТ: Важно, чтобы в Татарстане был сильный, профессиональный, работоспособный парламент

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Важно, чтобы в Татарстане был сильный, профессиональный, работоспособный парламент. Об этом заявил журналистам на XXX Конференции Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Президент РТ, член Бюро Высшего совета партии Рустам Минниханов.

«Нужно подвести итоги работы парламента республики пятого созыва, нашей ведущей партии “Единая Россия”. Это же отчет перед нашими гражданами о том, что было сделано и какие задачи ставятся. И дальше созидательно работать во благо республики и страны. Важно, чтобы у нас был сильный, профессиональный, работоспособный парламент», — сказал Президент РТ.

Рустам Минниханов напомнил, что в Татарстане реализуются республиканские программы и национальные проекты, направленные на улучшение качества жизни населения.

Президент РТ также ответил на вопрос журналиста о возможном переходе членов Правительства Татарстана в депутаты Госсовета РТ в случае их победы на предстоящих выборах.

«Для этого они должны добиться доверия граждан республики. Члены Правительства — люди опытные, прошли большой путь, и парламент у нас должен быть профессиональный. Каждый раз, принимая кадровые решения, мы обращаем на это внимание. Думаю, что все должно сложиться позитивно», — отметил Рустам Минниханов.

Выборы депутатов Госсовета Татарстана шестого созыва состоятся 8 сентября.

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