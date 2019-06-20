Владимир Вавилов: Хочу открыть кабинеты паллиативной помощи по всему Татарстану.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Необходимо открыть кабинеты паллиативной помощи с выездными бригадами во всех центрах Республики Татарстан. Об этом заявил председатель правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, РТ им. Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов на конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

«По всему Татарстану во всех центрах хочу открыть кабинеты паллиативной помощи с выездными бригадами», — отметил Вавилов.

Он добавил, что в программу, с которой он идет на выборы в Госсовет РТ, также входит создание стационаров в сельской местности, где пенсионеры, за которыми некому ухаживать, могли бы жить в достойных условиях.

«Партия поможет в этом, все-таки буду добиваться, чтобы первое — на это выделяли средства из бюджета, во-вторых, я буду развивать государственно-частное партнерство именно в рамках развития паллиативной помощи», — рассказал Владимир Вавилов.

Владимир Вавилов после победы на предварительном голосовании, прошедшем 26 мая, входит в партийный список «Единой России». Тогда жители Татарстана сами выбрали кандидатов.

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