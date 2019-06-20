Альбина Насырова: «Я вижу точки роста в образовании и социальном предпринимательстве»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). Качественное образование и социальное предпринимательство должны стать точками развития Татарстана. Об этом сообщила журналистам директор сети детских центров «Бала-сити» Альбина Насырова на полях региональной конференции партии «Единая Россия».

«Я вижу точку роста в образовании и в социальном предпринимательстве. Я считаю, что необходимо развивать частно-государственное партнерство и некоммерческие организации», – сказала спикер.

Она также отметила, что сегодня идет давление на учителей со стороны родителей учеников и педагогам необходима психологическая поддержка. По словам Насыровой, учителя не знают, к кому можно обратиться за помощью, если администрация учебного заведения их не защищает.

«У родителей высокие требования, и все пожелания они адресуют нашим учителям. Коллеги-учителя говорят, что сегодня нужна психологическая поддержка не только родителям и детям, но и им самим», – заключила она.

Предварительное голосование партии «Единая Россия» прошло 26 мая. По его итогам сформировали списки кандидатов, которые примут участие в выборах в Госсовет РТ 8 сентября.

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