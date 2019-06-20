Марат Ахметов: Есть реальная возможность повысить уровень жизни на селе

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Модернизация сельского хозяйства и закупка более мощной сельхозтехники позволит обеспечить рост зарплат на селе и повысить уровень жизни сельчан. Об этом сообщил журналистам участник праймериз «Единой России», министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов.

«Необходима масштабная программа модернизации сельского хозяйства. Энергонасыщенная техника позволила бы иметь более высокую выработку и выполнять те же работы меньшим количеством людей. Соответственно – платить двойную или тройную зарплату одному человеку, занятому в процессе», — сказал Ахметов.

По словам министра, одновременно необходимо развивать бизнес на селе, используя созданные меры поддержки.

«В республике действует много государственных программ. Порядка 2 млрд рублей — такую поддержку мы оказываем деловой активности нашего сельского населения. Каждый должен представлять на конкурсной комиссии свои бизнес-проекты», — пояснил министр.

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