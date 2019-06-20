На новом кладбище Казани появились первые сектора – для захоронений участников войн

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня руководитель Управления по организации ритуальных услуг Казани Марат Ишкин презентовал участникам 18-го регионального Форума похоронной отрасли новый ещё достраивающийся погребальный комплекс столицы Татарстана. Экскурсия для специалистов похоронного дела сопровождалась официальным открытием двух первых участков — для участников боевых действий.

«В прошлом году к нам обратились ветераны-афганцы с просьбой открыть на новом кладбище два участка — на православной и на мусульманской стороне — для ветеранов боевых действий и участников войн. Мы поддержали эту инициативу. Если в 90-е на главных аллеях кладбищ хоронили криминальных элементов и преступников, то мы хотели бы на центральной аллее хоронить хороших, достойных людей, некоторые из которых пострадали в боевых действиях, кто-то стал инвалидом...», — обозначил позицию Марат Ишкин.

Для каждого из участков отведено по 1 га справа и слева от центральной аллеи.

Как подчеркнул Марат Ишкин, кладбище построено на средства республиканского бюджета, занимает 86 га и рассчитано на 147 тыс. человек. По расчетам, оно будет заполняться в течение 30 — 40 лет. В прошлом году на его строительство было выделено 263 млн рублей, в этом — 98 млн. За два последующих года будут поэтапно направляться ещё по 20 млн рублей. При этом уже сейчас готовность комплекса, где предусмотрены отдельные беседки для прощания на православной и мусульманской сторонах, залы ожидания, тёплые туалеты с гигиеническими лейками, обогреваемые гаражи для спецтехники и помещения для администрации, составляет 80 %. Однако дата открытия, как подчеркнул Ишкин, зависит от заказчика работ — Министерства строительства РТ и ГИСУ.

«Хотелось бы в сентябре-октябре запустить, но все зависит от строителей. Осталось провести газ, с водой небольшие проблемы, и обозначить сектора», — сказал Марат Ишкин.

К слову, на кладбище будут запрещены ограды. Разрешат лишь условное разграничение мест захоронения с помощью естественных материалов — например, декоративных камней. Мужа и жену при различающемся вероисповедании можно будет хоронить рядом друг с другом. Первые захоронения начнут производить от дальних участков кладбища к центру. Как сообщил Марат Ишкин, не исключено, что в границах нового погребального комплекса будет построен крематорий.

Уже сейчас с Комитетом по транспорту ведут переговоры об организации из нескольких точек города автобусного сообщения с кладбищем, которое находится на границе с Пестречинским районом РТ. Первое время автобусы будут ходить по выходным дням.

Подробнее о новом кладбище Казани читайте в материале «Событий».

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