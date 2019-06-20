Татар-информ

20 июня 2019, 17:38

Политика

Мухаметшин: «Единая Россия» РТ выступает за то, чтобы предвыборная кампания прошла открыто и честно

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Политика

Мухаметшин: «Единая Россия» РТ выступает за то, чтобы предвыборная кампания прошла открыто и честно

Фото: Владимир Васильев/архив

В Казани проходит XXX конференция Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстанская «Единая Россия» выступает за то, чтобы предвыборная кампания в республике прошла открыто, честно и уважительно по отношению ко всем ее участникам. Об этом заявил сегодня на XXX Конференции Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Татарстанское отделение партии выступает за то, чтобы предвыборная кампания в республике прошла открыто, честно и уважительно по отношению ко всем ее участникам. Я призываю наших оппонентов, представителей политической партии и самовыдвиженцев продемонстрировать высокую культуру избирательного процесса, обеспечить прозрачность и легитимность выборов», — сказал секретарь ТРО ВПП «Единая Россия».

Нынешняя избирательная кампания требует предельной мобилизации сил и наивысшей концентрации ресурсов, умение прогнозировать события и адекватно реагировать на них, подчеркнул Мухаметшин.

«Большую ответственность возлагаем на сформированный региональный избирательный штаб. Во многом от его способности организовать деятельность местных штабов, наладить взаимодействие с активом партии, ее сторонниками, избирателями Татарстана зависит успех в предвыборной борьбе», — заметил глава парламента.

По его мнению, региональному отделению нужно наращивать ресурсы в информационном пространстве республики — социальных сетях, электронных СМИ. «В результате масштабной информационно разъяснительной и агитационной работе у избирателей должны появиться убежденность и понимание, что именно “Единая Россия” сегодня является единственной силой, способной привести республику к успеху, последовательно реализовывая поставленные руководством страны цели», — убежден секретарь татарстанского отделения партии.

«Формируя новый состав Госсовета, мы голосуем за дальнейшую стратегию нашего развития. Парламент — это состоявшийся институт политического представительства многопартийности и плодотворных дискуссий. Он наделен широкими полномочиями, вместе с тем высочайшей ответственностью перед многонациональным народом Татарстана», — добавил он.

Мухаметшин отметил, что сверхзадача татарстанской «Единой России» — делегировать в Госсовет РТ максимальное количество подготовленных авторитетных кандидатов, получить «мандат доверия» сограждан на реализацию национальных проектов и стратегических целей развития республики и страны. «Мы неоднократно доказывали, что способны осуществлять самые амбициозные проекты. Уверен, что так будет и в этот раз», — заключил он.

В Казани проходит XXX конференция Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В ней принимают участие 189 делегатов от 45 местных отделений партии, а также кандидаты предварительного голосования.

Главный вопрос повестки конференции — выдвижение кандидатов на выборы депутатов Госсовета Татарстана, которые состоятся 8 сентября. Кроме того, делегаты утвердят предвыборную программу регионального отделения партии.

Выборы депутатов Госсовета Татарстана состоятся 8 сентября.

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