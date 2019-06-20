В Татарстане сократили заказник «Нерестилище стерляди» на 100 га из-за строительства автодороги М7

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). В Татарстане сократили заказник «Нерестилище стерляди» на 100 гектар участка плеса Куйбышевского водохранилища в районе села Соколки. Сокращение произошло из-за строительства автодороги М7 «Волга» на участке обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны. Соответствующее постановление Кабмина РТ подписано Премьер-министром РТ Алексей Песошин 18 июня 2019 года.

Размеры зоологического заказника регионального значения «Нерестилище стерляди» составляли 1750 га, теперь его сократили до 1650 га.

В данный момент заказник включает нерестилища «Атабаевское колено», «Берсутское», «Вандовское», «Галактионовское», «Мешинское», «Усть-Ижевское», «Запретная зона Нижнекамской ГЭС», «Муратовское» и «Тройурайское».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о создании государственного заказника «Нерестилище стерляди».

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