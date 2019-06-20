Минтимер Шаймиев встретился с членом Комитета премии Ага Хана

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Госсоветник Татарстана, специальный посланник ЮНЕСКО по международному диалогу, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с экс-заместителем гендиректора ЮНЕСКО, членом Комитета премии Ага Хана Франческо Бандарином в Казанском Кремле. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Минтимер Шаймиев и Франческо Бандарин осмотрели экспозицию о деятельности фонда «Возрождение», и Госсоветник РТ ознакомил гостя с итогами проектов по возрождению Казанского Кремля, острова-града Свияжск и древнего города Болгар.

Франческо Бандарин не первый раз приезжает в Татарстан. По его словам, в этот раз он находится в республике в качестве координатора проекта книги, которая будет посвящена культурно-историческому наследию Татарстана и фонду «Возрождение».

«Мы знаем, что Вы придаете большое значение наследию и много лет занимаетесь его возрождением. Вы как никто другой понимаете, настолько это важно для выстраивания межкультурного диалога», — обратился член Комитета премии Ага Хана к первому Президенту РТ.

Минтимер Шаймиев дал интервью для будущей книги.

Кроме того, на встрече обсудили сотрудничество с фондом Ага Хана, который в сентябре проведет в Казани презентацию своей деятельности.

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