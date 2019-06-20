Red Bull Air Race зрители увидели глазами пилота

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Зрители чемпионата мира по экстремальному пилотированию Red Bull Air Race в Казани в прошедшие выходные смогли наблюдать за зрелищными выступлениями пилотов не только со стороны, но и изнутри самолёта и почувствовать себя пилотом. Такую возможность казанцы и многочисленные гости мероприятия получили благодаря мобильному оператору Tele2, который выступил партнером российского этапа соревнований. О партнерстве Tele2 и Red Bull Air Race рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.



«Поддержка таких мероприятий, как Red Bull Air Race — это часть нашей стратегии. Мы хотим быть партнерами для наших клиентов не только в онлайне, но и поддерживать их стиль жизни офлайн. В разных городах России — от Калининграда до Владивостока — мы поддерживаем самые разнообразные фестивали и мероприятия. Их объединяет интерес со стороны современных активных людей. Мы говорим им о том, что оператор Tele2 рядом, что мы можем сделать более комфортными мероприятия, которые им интересны, и показываем, какие дополнительные возможности могут получить пользователи наших услуг», — отметил Сергей Эмдин.



В этом году компания подготовила для зрителей Red Bull Air Race специальную программу во время гонок. Для своих абонентов и всех гостей чемпионата оператор организовал онлайн-трансляцию из собственной студии, которую Tele2 развернула на площадке соревнований. Зрители смогли взглянуть на состязания с разных углов: трансляция включала в себя не только сами соревнования, но и интервью с организаторами, пилотами, врачами, членами команд, видео из ангаров и с аэродрома. По сути, Tele2 помогла своим абонентам увидеть «изнанку» события, что доступно далеко не каждому.

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