(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Сегодня кинологической службе МЧС России исполнилось 23 года. В 1996 году был подписан приказ о создании поисковой кинологической службы отряда «Центроспас». С тех пор четвероногие бойцы стали постоянными участниками спасательных операций, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В составе МЧС России более 600 кинологических расчетов. Кинологи участвовали в сотнях операций не только в России, но и за рубежом – спасатели с подопечными работали в Сербии, Хорватии, Косово, Чеченской республике. На их счету тысячи спасенных жизней», – рассказали в МЧС.

Четвероногие спутники спасателей имеют квалификации: поисково-спасательные, горно-лавинные, спасение на воде, поиск погибших, следовая и минно-розыскная работа.

В МЧС служат лабрадоры, овчарки, спаниели, терьеры, риджбэки, ротвейлеры, ризеншнауцеры, лайки, таксы, фокстерьеры и даже шпицы и ньюфаундленды.

Кинологи ежедневно тренируют собак, чтобы максимально быстро и эффективно искать потерявшихся и пострадавших. Ежегодно все расчеты проходят испытания на допуск к работам и несколько раз в год участвуют в тренировочных сборах и профильных соревнованиях.

За время существования кинологическая служба МЧС России доказала эффективность своей работы. В век современных технологий собаки по-прежнему остаются надежными помощниками в поисковой работе. Они способны обнаружить пострадавшего под завалами зданий, находить людей, заблудившихся в лесу, находить взрывчатые вещества.

Начальник Казанского поисково-спасательного отряда – филиала ПРПСО МЧС России Игорь Кацюруба поздравил коллег с профессиональным праздником, отметив, что кинологи Татарстана также отмечают 23-летие со дня основания первого кинологического отряда на базе местных спасателей. Он пожелал коллегам удачи в работе, успехов в воспитании любимцев, а также поменьше вызовов, где была бы необходимость искать пострадавших.

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