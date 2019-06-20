«Татэнерго» планирует закупить оборудование для ЦОД за 21 млн рублей

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Агентство по государственному заказу РТ планирует закупить оборудование для создания резервного центра обработки данных (ЦОД) для филиала АО «Татэнерго» – Нижнекамской ГЭС. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
«Предмет договора: поставка инженерного оборудования по объекту капитального строительства “Резервный центр обработки данных АО "Татэнерго"“ для нужд филиала АО “Татэнерго“ – Нижнекамская ГЭС», – говорится в конкурсной документации.
В спецификации на инженерное оборудование указаны 80 позиций, в числе которых – источники бесперебойного питания, модули, батареи, кабели и многое другое.
Открытый аукцион в электронной форме продлится до 26 июня.