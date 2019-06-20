Чистая прибыль «Ак Барс» Банка достигла рекордных 2,7 млрд рублей за прошлый год

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Чистая прибыль Ак Барс Банка по итогам 2018 года достигла рекордных показателей — 2,711 млрд рублей. Такие цифры озвучил председатель правления банка Зуфар Гараев на годовом общем собрании акционеров.

«Мы получили чистую прибыль в размере 2,711 млрд рублей, что в 3,4 раза выше по сравнению с 2017 годом», — сказал Гараев. При этом Президент РТ Рустам Минниханов поставил задачу довести показатель до 5 млрд рублей по итогам текущего года.

В начале своего доклада председатель правления банка отметил положительную динамику развития российской экономики в целом по сравнению с 2017 годом. Банковский сектор страны продемонстрировал рекордную прибыль, что обусловлено опережающим ростом объема кредитования. В текущем году Гараев предсказал продолжение этой тенденции.

Активы банка выросли на 14%, а основную долю в них традиционно заняли средства корпоративных и розничных клиентов. За прошлый год рост средств населения составил 4 млрд рублей, а средств юрлиц — 53 млрд рублей. Ак Барс Банк занял 16-е место по размеру собственного капитала и 22-е место по объему активов среди других банков России.

«В 2018 году банк соблюдал все обязательные нормативы Банка России и продолжал наращивать показатели финансовой устойчивости. Норматив достаточности капитала вырос до 15,4%. Это прочный базис для дальнейшего развития банка», — заявил Гараев и заверил, что клиенты могут быть уверены в устойчивости банка и его способности выдерживать вызовы рынка.

Прошлый год стал вторым годом реализации новой стратегии Ак Барс банка, в центре которой — внимание к клиенту и инновации. Банк вел активную работу по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Организация только выдает кредиты, но и предлагает удобные цифровые и финансовые инструментов. Среди них — приложение «Ак Барс Мобильный», которое позволяет управлять счетом со смартфона.

Кроме того, более 105 млрд рублей было выдано в качестве кредитов крупным компаниям. Розничное кредитование также активно развивается — объем кредитов, выданных физлицам, вырос до 35 мрд рублей. Это почти на 13 млрд больше, чем в 2017 году.

Количество пользователей мобильного и интернет-банка выросло на 60%, поэтому сейчас в компании делают ставку на развитие приложения для смартфонов. Кроме того, планируется перевести все розничные продукты в «цифру». Сервис «Ак Барс Онлайн» входит в топ-3 лучших банковских приложений, по версии агентства Markswebb .

Инновации стали неотъемлемой частью работы компании, отметил председатель правления банка. Так, Ак Барс Банк стал одним из первых в России, кто внедрил систему распознования лиц. «Сотруднику достаточно улыбнуться, чтобы попасть в банк», — отметил Гараев. Курс на инновации будет продолжен и в этом году.

Годовое собрание завершилось выступлением Президента Татарстана Рустама Минниханова. Одна из ключевых задач Ак Барс Банка — поддержка реального сектора экономики, особенно предприятий малого и среднего бизнеса, считает он.

«Гарантии банка в секторе МСБ увеличились за 2018 год более чем в два раза. Банку следует совместно с Гарантийным фондом проработать запуск выдачи быстрых микрокредитов со сроком рассмотрения не более трех дней, актуализировать работу по федеральным программам кредитования», — поручил Рустам Минниханов.

Зашла речь и о переходе с долевого строительства на проектное финансирование, который стартует по всей России с 1 июля.

«Новый вызов для банковской сферы — новации на рынке жилищного строительства. В связи с обязательным применением эксроу-счетов банки становятся стороной расчетов за новое жилье и гарантов прав дольщиков. Ак Барс Банку необходимо включиться в данную работу», — подчеркнул Президент РТ.

Банку необходимо еще больше популяризировать среди клиентов возможности безналичной оплаты и расширять доступность финансовых услуг, уверен Минниханов. Он напомнил, что банк запустил сервис по снятию наличных денег в кассах магазинов, который актуален для сельчан и пожилых людей.

Президент РТ отметил, что Ак Барс Банк — это опорный банк республики, а его стабильность и надежность — важное условие для развития всего Татарстана.

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