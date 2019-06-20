Айдар Шамсутдинов: «Хочется, чтобы во главу угла органы власти ставили интересы простого человека»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Во главу угла органы власти всех направлений должны ставить интересы жителей. Такое мнение высказал сегодня до начала XXX конференции Татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» директор казанской школы № 165 Айдар Шамсутдинов.

«Мы с вами живем в одном из самых динамично развивающихся регионов России. И понятно, что реализация всех программ так или иначе зависит от исполнения республиканского бюджета. Мне прежде всего импонируют те шаги, которые направлены на укрепление и рост ВРП республики, чтобы каждый житель чувствовал это на себе. Кроме того, очень хочется, чтобы во главу угла органы власти всех направлений всегда ставили интересы простого человека», – сказал Шамсутдинов журналистам.

В Казани проходит XXX конференция Татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия». В ней принимают участие 189 делегатов от 45 местных отделений партии, а также кандидаты предварительного голосования.

Главный вопрос повестки конференции – выдвижение кандидатов на выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва, которые состоятся 8 сентября. Кроме того, делегаты утвердят предвыборную программу регионального отделения партии.

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