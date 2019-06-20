Татар-информ

20 июня 2019, 17:10

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция по фестивалю «Военные игры «Элбэдэн»

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция по фестивалю «Военные игры «Элбэдэн»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Завтра, 21 июня, в 10.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже пройдет пресс-конференция на тему «Проведение Первого Всероссийского фестиваля “Военные игры “Элбэдэн”, посвященные легендарному защитнику Брестской крепости Петру Михайловичу Гаврилову и военно-исторической реконструкции первых дней Великой Отечественной Войны 1941 — 1945 гг.”».

В мероприятии примут участие заместитель руководителя исполнительного комитета Пестречинского муниципального района РТ Дамир Байгильдин, председатель региональной общественной организации «Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан» Диляра Шувалова, председатель Пестречинского отделения РОО «АМО РТ», автор и руководитель проекта Наиля Тазиева, реконструктор и исполнитель роли П. М. Гаврилова Артем Куртымов.

На пресс-конференции расскажут об истории фестиваля «Военные игры “Элбэдэн”», главных площадках фестиваля, на одной из которых можно будет увидеть выставку раритетных автомобилей (некоторые из них — единственные в мире) и боевого оружия. Также расскажут о главных событиях — это реконструкция двух битв 22 июня: в 4 утра — нападение фашистов на Брестскую крепость и в 12.00 — отражение атаки гарнизона под командованием майора Петра Гаврилова и др.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

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