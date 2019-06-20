Татар-информ

20 июня 2019, 16:14

Политика

Минниханов поручил мэрии Набережных Челнов решить проблему беженцев, попросивших помощи у Путина

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Политика

Минниханов поручил мэрии Набережных Челнов решить проблему беженцев, попросивших помощи у Путина

Фото: архив

Многодетная семья из города Дзержинска Донецкой области переехала в Татарстан после начала боевых действий на Украине.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководству Набережных Челнов оказать полное содействие семье беженцев из Украины в получении российского гражданства. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«По поручению Президента Республики Татарстан к семье выехали ответственные чиновники администрации Набережных Челнов. По результатам встречи будут подготовлены предложения по вариантам решения этого вопроса. Всё возможное содействие со стороны республики в решении этого вопроса будет оказано», – сказала Галимова.

Семья украинских беженцев сегодня обратилась в передачу «Прямая линия с Владимиром Путиным», попросив Президента о помощи. Глава семейства сообщил, что он и его родственники не могут воспользоваться упрощенной процедурой получения российского гражданства, поскольку они прибыли в Набережные Челны с территории, подконтрольной вооруженным силам Украины.

Владимир Путин пообещал помочь. «Я посмотрю какие нужно внести коррективы и дополнения в нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить. Рустам Нургалиевич слышит, мы с ним поговорим, что нужно сделать, чтобы в вашем конкретном случае решить этот вопрос и как можно быстрее. В отношении вашей семьи и в отношении ваших родственников решение будет принято быстро, а в целом посмотрим, какие нужно внести изменения в нормативную базу, чтобы и в отношении других граждан Украины, находящихся в России, этот процесс был максимально либеральным», – отметил Владимир Путин.

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