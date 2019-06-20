В Татарстане разрабатывается карта профилактики неблагополучных семей

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В республике разрабатывается карта неблагополучных семей. Если в таких семьях наблюдаются бытовые конфликты, то с ними будут работать психологи и социальные педагоги. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала уполномоченный по правам человека РТ Сария Сабурская.

«Сейчас разрабатывается карта неблагополучных семей, и с ними будут работать и психологи, и социальные педагоги, и по итогам комиссии будет решаться вопрос – оставлять эту семью на профилактическом учете или нет», — сообщила Сабурская.

Кроме того она отметила, что для помощи неблагополучным семьям есть психологи, которые работают в образовательных учреждениях, а также центры помощи семьи и детям.

«На сегодняшний день психологи – одни из главных специалистов, которые работают с неблагополучными семьями», — подытожила спикер.

Напомним, что завтра, 21 июня, в Татарстане будет работать горячая линия для неблагополучных семей. Телефон горячей линии — 8 (843) 236-00-71. Звонки будут приниматься с 9 до 16 часов.

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