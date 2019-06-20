Татар-информ

20 июня 2019, 16:19

Происшествия

МЧС Татарстана предупреждает об осторожности во время сильного ветра и грозы

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Происшествия

МЧС Татарстана предупреждает об осторожности во время сильного ветра и грозы

Фото: архив

Завтра после полудня и до 19 часов вечера в республике возможны грозы с кратковременным усилением ветра.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ завтра днем и вечером в Татарстане ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Завтра после полудня и до 19 часов вечера в республике возможны грозы с кратковременным усилением ветра до 20 метров в секунду», – говорится в сообщении.

МЧС Татарстана рекомендует во время сильного ветра убирать с балконов и дворов незакрепленные предметы, все окна должны быть плотно закрыты. Не стоит скрываться от ветра у стен домов, так как с крыши может обрушиться шифер и другие кровельные материалы. Держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередачи. Чтобы избежать травм от порывов ветра следует прятаться в подъезд или подвал здания.

При грозе существует повышенная вероятность поражения объектов энергетики. А град может повредить кровли, остекление зданий и сооружений. Во время грозы следует отключить электроприборы, закрыть окна и двери, поток воздуха – хороший проводник электрического тока.

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