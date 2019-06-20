В День памяти и скорби в казанском парке Победы покажут фильм «Они сражались за Родину»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). 22 июня, в День памяти и скорби, в казанском парке Победы под открытым небом покажут советскую кинокартину «Они сражались за Родину». Таким образом завершится проходящий здесь с мая цикл кинопоказов, сообщают его организаторы.

Сегодня, 20 июня, пройдет бесплатный кинопоказ фильма «Летят журавли». Он начнется в 20 часов. Все показы осуществляются при поддержке благотворительного фонда «Память поколений».

Кроме того, у горожан будет возможность принять участие в акции «Красная гвоздика»: на территории летнего кинотеатра можно приобрести значок «Красная гвоздика» у волонтеров за любое пожертвование.





Ежегодная всероссийская акция стартовала 6 мая. Принять участие в акции можно, купив значок в виде красной гвоздики в сетевых магазинах, а также на улицах и парках города у волонтеров за любое пожертвование. Все средства от продажи значка будут направлены ветеранам Татарстана.

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