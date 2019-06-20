(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Приставы Татарстана привлекли к ответственности 10 коллекторских организаций, нарушивших закон, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«С начала года в УФССП Татарстана поступило более 240 обращений по поводу деятельности организаций, занимающихся возвратами долгов. 10 из них были признаны обоснованными. По итогам проверок организации, нарушившие закон, были привлечены к административной ответственности», – рассказала Халимова.

УФССП России по РТ напоминает, что в Управлении работает телефон горячей линии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, столкнувшихся с недобросовестными организациями по возврату просроченной задолженности. Жители Татарстана могут обратиться туда по номеру телефона 8(843) 221-38-74. Специалисты консультируют граждан с понедельника по пятницу в рабочие часы с 9 утра до 18 часов. В пятницу – до 16.54.

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