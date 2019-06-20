Путин пообещал решить проблемы семьи беженцев с Украины, проживающей в Челнах

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему украинских беженцев, проживающих в Набережных Челнах. Многодетная семья на прямой линии пожаловалась, что не может получить российское гражданство, поскольку не попадает под действие указа об упрощенной выдаче российских паспортов жителям отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

«Рустам Нургалиевич [Минниханов, Президент РТ] слышит, мы с ним поговорим, что нужно сделать, чтобы в вашем конкретном случае решить этот вопрос и как можно быстрее. В отношении вашей семьи и в отношении ваших родственников решение будет принято быстро», — сказал Путин.

Пообещав решить проблему конкретной семьи, Президент России вспомнил о других украинских беженцах, которые испытывают сложности с получением российских паспортов.

«В целом посмотрим, какие изменения нужно внести в нормативно-правовую базу, чтобы и для других граждан Украины, находящихся на территории страны, этот процесс был максимально либеральным», — поделился планами Президент России.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.