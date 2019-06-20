Казанский вертолетный завод закупит запчасти для «Ансатов» на 266 млн рублей

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Казанский вертолетный завод закупит около ста запчастей для трансмиссий вертолетов «Ансат» на сумму 266 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Начальная (максимальная) цена договора – 266 млн 81 тыс. 571 рубль», – указано в документах.
Предприятие закажет главные редукторы стоимостью 9,4 млн рублей каждый, хвостовые редукторы за 1,6 млн рублей, хвостовые валы за 1 млн и соединительные валы за 657 тыс. Цены на запчасти действует в рамках поставок вертолетов «Ансат» для Национальной службы санитарной авиации (НССА).
Закупка будет произведена у единственного поставщика по цене завода производителя. Запчасти должны быть поставлены до 31 декабря 2019 года.
Ранее ИА «Татар информ» сообщало о 104 вертолетах «Ансат», которые изготовит КВЗ для НССА.