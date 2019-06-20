Татар-информ

20 июня 2019, 19:48

Экономика и финансы

Казанский вертолетный завод закупит запчасти для «Ансатов» на 266 млн рублей

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Экономика и финансы

Казанский вертолетный завод закупит запчасти для «Ансатов» на 266 млн рублей

Фото: архив

Всего предполагается заказать около ста запчастей для трансмиссий воздушных судов.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Казанский вертолетный завод закупит около ста запчастей для трансмиссий вертолетов «Ансат» на сумму 266 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Начальная (максимальная) цена договора – 266 млн 81 тыс. 571 рубль», – указано в документах.

Предприятие закажет главные редукторы стоимостью 9,4 млн рублей каждый, хвостовые редукторы за 1,6 млн рублей, хвостовые валы за 1 млн и соединительные валы за 657 тыс. Цены на запчасти действует в рамках поставок вертолетов «Ансат» для Национальной службы санитарной авиации (НССА).

Закупка будет произведена у единственного поставщика по цене завода производителя. Запчасти должны быть поставлены до 31 декабря 2019 года.

Ранее ИА «Татар информ» сообщало о 104 вертолетах «Ансат», которые изготовит КВЗ для НССА

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