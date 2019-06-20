Около 200 детей-аутистов из Татарстана этим летом отправились отдыхать на море

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Летом 2019 года около 200 детей-аутистов из Татарстана отправились отдыхать на море при поддержке Правительства республики.

«Мы рассмотрели вопросы, касающиеся летнего отдыха детей, и было очень много вопросов, касающихся отдыха детей с инвалидностью. И вот дети, которые страдают аутизмом, поехали на черноморское побережье. И это большой плюс. Думаю, что и дальше в этом направлении будем работать», – рассказала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова.

190 детей отправились отдыхать в лагерь «Витязево» под Анапой 14 июня. На побережье Черного моря они пробудут 16 дней, пояснил директор республиканского центра «Черноморец» Евгений Ветров.

«Дети поехали в рамках программы по постановлению Кабинета Министров. Ежегодно из бюджета Татарстана выделяются необходимые денежные средства», – отметил он.

И добавил: «В этом году выделено средств на отдых 5 тыс. 750 человек. Среди них есть и дети, страдающие аутизмом. Они отдыхают по программе “Все включены, или просто другие“».

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