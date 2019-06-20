Атнинский район принял эстафету флага чемпионата WorldSkills 2019

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 20 июня, в Атнинском сельскохозяйственном техникуме приняли эстафету флага WorldSkills Kazan 2019. Об этом сообщает пресс-служба администрации Атнинского района.

В Атнинский район знамя передали жители Спасского района Татарстана, где эстафета побывала накануне.

Торжественное мероприятие прошло при участии руководителя исполкома района Айрата Каюмова и представителей оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

Глава райисполкома прикрепил нашивку с гербом муниципалитета на флаг. Кроме того, участникам мероприятия рассказали о движении WorldSkills. Гостей также развлекли ростовые куклы – талисманы чемпионата Алтын и Алмаз.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Президент РТ Рустам Минниханов и министр просвещения РФ Ольга Васильева дали старт эстафете флага WorldSkills Kazan 2019 на территории Татарстана 24 мая. До этого она охватила 24 региона России, 20 стран мира и Международную космическую станцию.

Следующим муниципалитетом, где побывает эстафета, станет 25 июня Арский район РТ. Ее финальной точкой станет церемония открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству, который пройдет с 22 по 27 августа в Казани.

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