Татарстанцам помогут реализовать социальный бизнес-проект благодаря форуму «Территория ритма»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Международный форум социального проектирования «Территория ритма: Я – предприниматель своей жизни» состоится в сентябре этого года. В ходе четырехдневного форума татарстанцы смогут пройти путь от авторской идеи до реализации полноценного социального бизнес-проекта, сообщает оргкомитет форума.

Событие состоится с 1 по 4 сентября уже в третий раз в Нижегородской области. Участие в интенсивах примут известные российские бизнесмены, медиатренеры, политики, наставники, мастера актерского мастерства и ораторского искусства – они научат инициативных татарстанцев навыкам предпринимательского мышления и созданию условий для его применения.

Под руководством опытных наставников участники смогут разработать свои уникальные социально-предпринимательские проекты. Лучшие из проекты получат финансовые инвестиции и другие ресурсы поддержки.

Основная цель проведения Международного инклюзивного форума – развить живой социально-бизнес среды, позволяющей участникам с инвалидностью и без воплотить полученные знания в жизнь.

Организатор форума Роман Пономаренко уверен, что именно такой интенсив сможет дать молодым людям больше, чем множество стандартных профориентационных мероприятий, а общество получит совершенно новый взгляд на молодых людей и их возможности.

Отставить заявку на участие в РИТМе можно подать до 30 июля на официальном сайте проекта: http://территорияритма.рф. Участие для всех бесплатное.

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