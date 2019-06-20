В Казани на три дня отключат Первый канал, «Россию 1», ТНВ и другие телеканалы и радиостанции

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). С 25 по 27 июня в Казани отключат ряд программ аналогового и цифрового телевидения и радиовещания, сообщает Минсвязи Татарстана.

В эти дни каналы и радиостанции будут недоступны с 8 до 18 часов.

Речь идет о следующих каналах: Первый канал, «Россия 1», «Россия — Культура», «Россия Татарстан», «Звезда», Пятый канал, ТНВ. Отключение также затронет такие радиостанции, как «Радио Россия», «Маяк», Радио Татарстан«, «Вести ФМ», «Наше радио», «Ретро-ФМ», «Серебряный дождь».

Телеканалы и радиостанции отключат из-за плановых ремонтных работ на казанском радиотелецентре.

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